Чемпиону Олимпиады Абраменко вручили орден "За заслуги" III степени (видео)
12:41, 01 марта 2018Другое
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Награду получил и тренер олимпийского чемпиона Энвер Аблаев.
официальный Twitter президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко наградил олимпийского чемпиона Пхенчхана во фристайле Александра Абраменко и его тренера Энвера Аблаева орденом «За заслуги» III степени.
«Вся Украина видела победный прыжок Александра Абраменко на ХХIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Это – победа, о которой все мечтали, которую очень сильно ждали. Был рад вручить спортсмену и его тренеру Энверу Аблаеву орден «За заслуги» III степени», – написал Порошенко в твиттере.
Напомним, что Абраменко выиграл золотую медаль в лыжной акробатике на Олимпийских играх в Пхенчхане. Эта медаль стала единственной для Украины на главном старте четырехлетия.
Отметим, что за золото Олимпиады украинский фристайлист должен получить от государства 125 тысяч долларов.
Президент вручил орден "За заслуги" олимпийскому чемпиону Александру Абраменко
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