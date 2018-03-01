Чемпиону Олимпиады Абраменко вручили орден "За заслуги" III степени (видео)

Награду получил и тренер олимпийского чемпиона Энвер Аблаев.

Президент Украины Петр Порошенко наградил олимпийского чемпиона Пхенчхана во фристайле Александра Абраменко и его тренера Энвера Аблаева орденом «За заслуги» III степени.

«Вся Украина видела победный прыжок Александра Абраменко на ХХIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Это – победа, о которой все мечтали, которую очень сильно ждали. Был рад вручить спортсмену и его тренеру Энверу Аблаеву орден «За заслуги» III степени», – написал Порошенко в твиттере.

Напомним, что Абраменко выиграл золотую медаль в лыжной акробатике на Олимпийских играх в Пхенчхане. Эта медаль стала единственной для Украины на главном старте четырехлетия.

Отметим, что за золото Олимпиады украинский фристайлист должен получить от государства 125 тысяч долларов.