Олимпийский чемпион Абраменко: в Украине нам тренироваться негде

Александр Абраменко признался, что у него были приглашения выступать за Россию.

Олимпийский чемпион Игр в Пхенчхане в дисциплине "лыжная акробатика" Александр Абраменко рассказал об условиях подготовки украинских спортсменов в своем виде спорта - фристайле.

"В Украине нам тренироваться негде. Единственное, где мы это делаем в Украине, - выезжаем в Ивано-Франковск, там есть зал, там мы прыгаем на батуте и получаем общефизическую подготовку. Прыгать с трамплина в Украине негде. Летом я тренируюсь в Швейцарии, зимой - в Финляндии", - отметил Абраменко в интервью журналу "Новое время".

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"В Украине фристайл пока не стал модным, здесь нет большого количества желающих заниматься им. За границей совсем другая ситуация - он развивается, и очень много дисциплин. У нас тут, к сожалению, только акробатика. Современные и самые успешные центры фристайла - это Китай, Беларусь, США и Канада".

Также Александр Абраменко рассказал о своем личном отношении к спортсменам, которые покидают Украину и выступают за другие страны.

"Я не осуждаю тех спортсменов, которые уезжают из Украины тренироваться и выступать за другие страны. Это их право и выбор. Был ли у меня выбор уехать (в Россию. - УНИАН)? Да, был. Но, как видите, я остался в Украине и принес нашей стране золото".

Напомним, золото Александра Абраменко стало единственной медалью представителей Украины на Олимпийских играх в Пхенчхане.