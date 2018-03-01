Состоялись торжественные проводы украинских паралимпийцев в Пхенчхан (фоторепортаж)

На подготовку спортсменов государство выделило 30 миллионов гривен.

В Киеве в концертном зале Stereo Plaza состоялись торжественные проводы паралимпийской сборной Украины на XII Паралимпийские зимние игры, которые пройдут в Пхенчхане (Южная Корея) с 9-го по 18 марта.

Супруга президента Украины Марина Порошенко пожелала успехов команде и отметила, что ее встречи с украинскими спортсменами накануне Паралимпиады уже стали доброй традицией.

"Я с большим удовольствием вспоминаю время, когда мы виделись перед летней Паралимпиадой в Рио-де-Жанейро. В Бразилии наша сборная показала просто триумфальный результат. И сегодня Украина верит и ждет победы Национальной паралимпийской команды на зимних играх. Пусть вместе с вами победит Украина", - отметила первая леди Украины в своем обращении к паралимпийцам.

Супруга президента подарила спортсменам паралимпийской сборной украинский флаг. "Пусть он будет вашим оберегом и вдохновляет на новые свершения. Все украинцы поддерживают вас, а Украина ждет ваших побед ", - отметила Порошенко.

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко сообщил, что государство в полной мере обеспечило подготовку украинских паралимпийцев к главным стартам четырехлетия. На тренировочные сборы, обмундирование и другие нужды за прошлый и этот год правительство выделило 30 млн гривен.

Кроме того, впервые в истории Украины чемпионы и призеры Паралимпиады будут премироваться в равной степени со спортсменами-олимпийцами. Таким образом, обладатели золотых наград получат премии в размере 125 тысяч долларов США (по курсу НБУ на момент выплаты), серебряные призеры - 80 тысяч, бронзовые - 55 тысяч.

Как сообщил президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич, в составе паралимпийской сборной в Пхенчхан отправляются 30 спортсменов вместо заявленных ранее 33-х (несколько атлетов выбыли из-за болезни).

Стоит отметить, что украинская команда будет в шестой раз участвовать на зимней Паралимпиаде. Самой удачной до этого времени была Паралимпиада 2006 года в Турине, когда украинцы стали вторыми по количеству всех медалей и третьими - по количеству золотых наград.

На прошлых зимних Паралимпийских играх в Сочи в 2014 году украинская команда завоевала 25 медалей (5 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых), заняв итоговое четвертое место по количеству золотых наград.

В рамках торжественных проводов Национальной паралимпийской сборной Украины состоялась шоу-программа с участием известных исполнителей - The Hardkiss, Pianoboy, Monatik, O'Torvald, С.К.А.Й., Христина Соловій и другие. По словам организаторов, все участники концерта отказались от гонораров за выступления.

XII зимние Паралимпийские игры пройдут с 9-го по 18 марта в Пхенчхане (Южная Корея).