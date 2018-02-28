Членство Олимпийского комитета РФ в Международном олимпийском комитете восстановлено

Как заявляет председатель Олимпийского комитета РФ, получено соответствующее письмо из МОК.

Членство Олимпийского комитета России в Международном олимпийском комитете восстановлено.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал председатель Олимпийского комитета РФ Александр Жуков.

«Сегодня мы получили письмо из МОК по поводу восстановления статуса. Он достаточно короткий. Восстановление было связано с окончанием допинг-тестов. В письме написано, что все тесты были чистыми. Автоматически решение о восстановлении вступает в силу», - сказал Жуков.

Как известно, 5 декабря 2017 года МОК принял решение, которым запретил российским спортсменам выступать под флагом России на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея). Согласно информации, причиной запрета стала программа употребление допинга, поддерживаемая российским государством, факт действия которой в 2012-2015 годах Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) считает доказанным.

Также МОК приостановил членство в организации Национального олимпийского комитета России.