Свитолина - о личной жизни: мое сердце свободно

12:47, 28 февраля 2018
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Еліна Світоліна / Shutterstock

«Сейчас мое сердце свободно. Сейчас, как и всегда, большинство времени я уделяю теннису... И для меня это в приоритете».

Отметим, что Свитолина длительный период времени встречалась с британским спортсменов игры в крикет Рисом Топли. Они познакомились в позапрошлом году в одном из спортзалов Лондона.

На День всех Влюбленных пара еще была вместе, однако сейчас в социальных сетях украинки больше нет фотографий с Топли.

Напомним, что в конце февраля Свитолина защитила титул на турнире в Дубае.

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Теги: #Элина Свитолина личная жизнь