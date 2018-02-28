Свитолина - о личной жизни: мое сердце свободно

Судя по всему, роман теннисистки со звездой британского крикета подошел к концу.

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина призналась в эфире программы «Сніданок з 1+1», что ее сердце свободно.

«Сейчас мое сердце свободно. Сейчас, как и всегда, большинство времени я уделяю теннису... И для меня это в приоритете».

Отметим, что Свитолина длительный период времени встречалась с британским спортсменов игры в крикет Рисом Топли. Они познакомились в позапрошлом году в одном из спортзалов Лондона.

На День всех Влюбленных пара еще была вместе, однако сейчас в социальных сетях украинки больше нет фотографий с Топли.

Напомним, что в конце февраля Свитолина защитила титул на турнире в Дубае.