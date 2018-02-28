Президент федерации биатлона Украины Брынзак объяснил, почему сборная поедет на этап Кубка мира в Россию

По словам Владимира Брынзака, в этом вопросе есть спортивная и политическая составляющая.

Сборная Украины по биатлону собирается выступить на этапе Кубка мира, который пройдет в российской Тюмени в конце марта.

Об этом президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал в интервью официальному сайту ФБУ.

"Моя позиция по этому вопросу следующая. Здесь есть чисто спортивная и политическая составляющая. Есть приказ министра спорта о том, что на официальные соревнования, которые проводятся в России, но под эгидой международных федераций, таких как чемпионаты мира и Европы, этапы Кубка мира и, в нашем случае, Кубке IBU, мы можем ехать.

Читайте такжеЗапрет на проведение международных турниров в России вступит в силу в 2021 годуНо принимать приглашение на участие в коммерческих соревнованиях, не можем. Я, как человек, отвечающий за спорт, считаю, что мы должны ехать - зарабатывать как можно более высокие места в общем зачете, отстаивать национальную квоту. Если мы не поедем, потеряем квоту - ее заберет та же Россия", - заявил Брынзак.

В то же время он назвал причину, по которой украинская команда может не поехать в Тюмень.

"Но если на политическом уровне решат, что мы не должны выступать в этих соревнованиях - пусть министерство принимает решение, и мы его будем обязаны выполнить", - сказал глава украинского биатлона.

Как известно, сборные США и Чехии уже заявили о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени.

Напомним, что Международная федерация биатлона в 2017 году отменила этап Кубка мира в Тюмени после выявления массового употребления допинга в российском спорте, но позже вернула Россию в календарь соревнований.