Сегодня состоятся проводы украинских паралимпийцев в Пхенчхан (видео)

11:26, 28 февраля 2018
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facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Как рассказал "ТСН" президент Национального паралимпийского комитета Валерий Сушкевич, будущие участники Игр тренировались в Италии, а домой они прилетят только на одни сутки, и уже 1 марта отправятся в Пхенчхан. 33 атлета будут соревноваться в лыжных гонках, биатлоне и сноуборде.

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Теги: #Паралимпийская сборная Украины#Паралимпиада-2018