Сегодня состоятся проводы украинских паралимпийцев в Пхенчхан (видео)

Паралимпийскую сборную Украины представляют 33 спортсмена.

Еще один украинский спортивный десант готовится высадиться в Южной Корее – торжественные проводы паралимпийцев состоятся сегодня в Киеве.

Как рассказал "ТСН" президент Национального паралимпийского комитета Валерий Сушкевич, будущие участники Игр тренировались в Италии, а домой они прилетят только на одни сутки, и уже 1 марта отправятся в Пхенчхан. 33 атлета будут соревноваться в лыжных гонках, биатлоне и сноуборде.

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