Президент федерации биатлона: после последних публикаций в прессе Джима думает о завершении карьеры

Владимир Брынзак отметил, что нездоровое внимание желтой прессы и болельщиков добавляет негатива в и без того не идеальную ситуацию.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что биатлонистка Юлия Джима думает о завершении карьеры.

По его словам, причиной этому стала критика со стороны болельщиков. Об этом он рассказал в интервью сайту biathlon.com.ua.

"На волне Олимпиады нездоровое внимание желтой прессы и болельщиков, которые раз в четыре года смотрят биатлон, а потом выпускают тонны критических стрел в адрес спортсменов – все это добавляет негатива в и без того не идеальную ситуацию. И, будем откровенны, могут разрушить команду. Та же Джима после последних публикаций думает о том, чтобы закончить карьеру. Мы сами можем похоронить будущее украинского биатлона", - сказал Брынзак.

Читайте такжеНаставник женской команды Украины по биатлону Велепец о провале в Пхенчхане: когда надо было тренироваться, мы болелиБрынзак также прокомментировал появившиеся в прессе слухи о романтических отношениях между Юлией Джимой и наставником женской сборной Урошем Велепецем.

"Я не могу давать стопроцентных гарантий, но исходя из того, что я знаю – из общения с Урошем, и с Юлей – у них сложились тесные рабочие отношения. Юля – такая спортсменка, которая стремится глубоко анализировать весь тренировочный процесс, любые нюансы в технике бега, стрельбе, психологии. И с ней надо много разговаривать, убеждать. Сестры Семеренко в этом отношении больше работали с Григорием Шамраем, Меркушина – с отцом, а Джима – с Велепецем. Ну а кому-то на этом фоне было выгодно сделать сенсацию", - отметил Владимир Брынзак.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Борисполь вернулись спортсмены, представлявшие Украину на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.