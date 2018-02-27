Запрет на проведение международных турниров в России вступит в силу в 2021 году
18:20, 27 февраля 2018
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Однако Всемирное антидопинговое агентство рекомендует не проводить соревнования в РФ.
REUTERS
Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщила, что Россия не сможет принимать международные соревнования лишь с 2021 года, если к тому времени Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не восстановят в правах. Именно в 2021-м вступят в силу изменения в кодекс WADA.
Впрочем, агентство рекомендует не проводить международные старты в России, пока РУСАДА не восстановят в правах, сообщает Xsport со ссылкой на издание life.ru.
Напомним, что РУСАДА лишилось аккредитации WADA на основании отчета комиссии Ричарда Паундао допинге в российской легкой атлетике. Антидопинговая деятельность на территории России осуществляется с помощью британского UKADA.
Напомним, российских атлетов допустили на Олимпийские игры-2018 под нейтральным флагом, правда уже в Пхенчхане еще двое российских спортсменов попались на допинге.
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