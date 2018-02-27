Объявлен состав сборной Украины на Паралимпиаду-2018

14:28, 27 февраля 2018
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Паралимпиада стартует 9 марта / paralympic.org.ua

Десять спортсменов, которые вошли в состав сборной, это лидеры, или гайды, сопровождающие незрячих атлетов и атлетов с нарушениями зрения на лыжной трассе во время соревнований.

Зимние Паралимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 18 марта.

На прошлых Паралимпийских играх Сочи-2014 Украина завоевала 25 медалей (5 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых) и заняла 4-е командное место.

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Теги: #сборная Украины#Паралимпиада-2018