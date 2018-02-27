Украинка Цуренко вышла во второй круг теннисного турнира в мексиканском Акапулько

Ястремская и Козлова не смогли доиграть свои матчи.

Прошлогодняя победительница теннисных соревнований Abierto Mexicano TELCEL серии International, проводящихся в Акапулько, Леся Цурено успешно начала защиту своего титула во вторник с матча против американки Лорен Дэвис, сообщает Большой теннис Украины.

Матч закончился со счетом 6:4, 6:1.

Украинка провела на корте со 102 ракеткой мира 1 час и 17 минут. В стартовом сете Леся лидировала 3-0, американке удалось сравнять счет, а затем и выйти вперед 4-3. Но следующие три гейма остались в активе украинки. А во второй партии Цуренко отдала сопернице лишь один гейм.

В следующем круге Леся Цуренко сыграет с Ариной Родиновой (WTA 130) из Австралии, которая во второй круг прошла после досрочного завершения борьбы еще одной представительницы Украины - Катерины Козловой. Украинка отказалась от продолжения игры при счете 2:6, 0:1.

Цуренко и Родионова встречались на корте только раз: еще в 2007 году на турнире ITF в Днепре, где сильнее была наша теннисистка.

Еще одна представительница Украины на этом турнире Даяна Ястремская, пробившаяся в основную четку через квалификацию, уже в первом круге также досрочно проиграла олимпийской чемпионке Рио-2016 Монике Пуиг из Пуэрто-Рико. При счете 6:2, 4:6, 0:5 Ястремская прекратила борьбу.

Турнир в Акапулько продлится до 3 марта.