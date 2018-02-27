Россию лишили всех международных спортивных соревнований с апреля 2018 года

12:38, 27 февраля 2018
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REUTERS

При этом речь идет о новых заявках на турниры, тогда как уже утвержденные старты в РФ не отменят

Издание ссылается на новый Международный стандарт соответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Запрет на проведения турниров будет действовать до восстановления членства России в WADA.

"У России не будет никаких чемпионатов мира и Европы, никаких этапов авто- и мотогонок, включая Формулу-1, никаких этапов Кубков мира по любому виду спорта, шахматных Олимпиад, Универсиад и Всемирных военных игр", – резюмирует издание.

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Теги: #Россия допинг в спорте