Россию лишили всех международных спортивных соревнований с апреля 2018 года

Речь идет о новых заявках на турниры, тогда как уже утвержденные старты в РФ не отменят

Российская Федерация с 1 апреля 2018 года не сможет проводить на своей территории международные спортивные соревнования, сообщает Чемпионат.

При этом речь идет о новых заявках на турниры, тогда как уже утвержденные старты в РФ не отменят

Издание ссылается на новый Международный стандарт соответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Запрет на проведения турниров будет действовать до восстановления членства России в WADA.

"У России не будет никаких чемпионатов мира и Европы, никаких этапов авто- и мотогонок, включая Формулу-1, никаких этапов Кубков мира по любому виду спорта, шахматных Олимпиад, Универсиад и Всемирных военных игр", – резюмирует издание.