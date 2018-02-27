В Киев из Пхенчхана вернулась олимпийская сборная Украины (фотогалерея, видео)

Спортсмены в течение двух с половиной недель представляли страну на Играх в Пхенчхане

Сегодня после полуночи в аэропорту «Борисполь» украинская столица встретила спортсменов нашей олимпийской сборной, которые представляли страну на XXIII зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Среди украинцев, которые последними возвратились домой из Кореи – шеф миссии Олимпийской команды Анна Сорокина и представители горнолыжного спорта, лыжных гонок, сноубординга, фигурного катания и фристайла.

Главное внимание многочисленной компании встречающих было приковано к триумфатору Олимпийских игр-2018 Александру Абраменко, который принес Украине историческое «золото» во фристайле.

Поздравить чемпиона приехали вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Равиль Сафиуллин, заместитель Министра молодежи и спорта Украины Николай Даневич, руководитель Департамента Олимпийских видов спорта Министерства молодежи и спорта Украины Роман Вирастюк, представители Министерства обороны Украины, спортивных обществ, федераций, журналисты, болельщики и друзья спортсменов.

Несмотря на позднее время и усталость от длительного перелета, Александр и другие спортсмены и наставники ответили на все вопросы представителей СМИ, поделившись впечатлениями от пребывания в Пхенчхане и выступлений на Играх-2018.