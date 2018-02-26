Биатлонистка Блашко сможет выступать за Украину лишь с марта 2019 года из-за запрета белорусской федерации
22:11, 26 февраля 2018
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Белорусская федерация биатлона отказалась отменять карантин для бывшей гражданки этой страны Дарьи Блашко.
Дарья Блашко получила украинское гражданство в 2017 году / Белорусская федерация биатлона
Белорусская биатлонистка Дарья Блашко, которая в конце прошлого года получила украинское гражданство, не имеет права участвовать в официальных стартах в течение 2 лет.
Белорусская федерация биатлона отказалась сокращать или отменять двухлетний карантин, который автоматически налагается на спортсмена при смене гражданства.
Последний раз Блашко участвовала в международных стартах в марте 2017 года. Таким образом, спортсменка сможет начать представлять Украину с марта 2019 года.
«Ничего страшного в этой ситуации я не вижу. О другом решении белорусской федерации мы и не мечтали», - прокомментировала ситуацию Блашко, сообщает "Еврорадио".
Стоит отметить, что на последнем чемпионате Украины Блашко выиграла спринт и гонку преследования.
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