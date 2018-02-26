Биатлонистка Блашко сможет выступать за Украину лишь с марта 2019 года из-за запрета белорусской федерации

22:11, 26 февраля 2018
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Блашко получила украинское гражданство / Белорусская федерация биатлона

Белорусская федерация биатлона отказалась сокращать или отменять двухлетний карантин, который автоматически налагается на спортсмена при смене гражданства.

Последний раз Блашко участвовала в международных стартах в марте 2017 года. Таким образом, спортсменка сможет начать представлять Украину с марта 2019 года.

«Ничего страшного в этой ситуации я не вижу. О другом решении белорусской федерации мы и не мечтали», - прокомментировала ситуацию Блашко, сообщает "Еврорадио".

Стоит отметить, что на последнем чемпионате Украины Блашко выиграла спринт и гонку преследования.

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Теги: #Дарья Блашко сборная Украины