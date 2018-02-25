Украинцы победили на чемпионате Европы в стрельбе из пневматического пистолета в командном турнире

Также наши спортсмены завоевали еще ряд наград первенства.

На чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия, который состоялся в Дьоре (Венгрия), украинские спортсмены завоевали награды первенства.

В командном турнире в стрельбе из пневматического пистолета победила сборная Украины в таком составе - Павел Коростылев, Олег Омельчук и Виктор Банкин. В финале украинцы взяли верх над соперниками из Сербии – 21:15. Бронза – у немцев, которые в малом финале были точнее россиян – 22:20.

Об этом сообщает Sportonline.

Елена Костевич и Олег Омельчук стали бронзовыми призерами в миксте в стрельбе из пневматического пистолета с результатом 416,6 очков. Победили с рекордом мира россияне Маргарита Ломова и Артем Черноусов (482,8 балла), которые в борьбе за золото опередили сербов на 2,8 балла.

Кроме того, украинцы Анна Ильина и Олег Царьков завоевали бронзу в стрельбе из пневматической винтовки в миксте с результатом 431,9 очков. Второй украинский дуэт Мария Войцеховская и Сергей Кулиш заняли пятое место (346,1). Победили россияне Дарья Вдовина и Владимир Масленников с мировым рекордом – 498,3 балла. Ставшие вторыми сербы отстали от россиян на 3,3 балла.