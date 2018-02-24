Свитолина разбила россиянку и защитила титул чемпионки турнира в Дубае

Это 11-я победа на турнирах WTA в карьере украинки.

Четвертая ракетка мира украинка Элина Свитолина на крупном турнире категории WTA Premier в Дубае с призовым фондом $2,623,485 в финальном матче обыграла россиянку Дарью Касаткину и оформила свой второй титул в сезоне-2018.

На старте финального матча Свитолиной понадобилось несколько геймов, чтобы пристреляться и найти свою игру. У Касаткиной был шанс захватить инициативу, но россиянка не реализовала брейк-поинт. Вскоре Свитолина сделала брейк и ушла в отрыв. После трех упущенных сет-болов украинка поставила точку в стартовой партии.

Между сетами тренер россиянки пытался направить ее игру в другое русло, но Свитолину было неостановить. Во второй партии она продолжила расстреливать соперницу с задней линии и в итоге не уступила ей ни гейма.

В итоге – более чем уверенная победа со счетом 6:4, 6:0 в пользу уроженки Одессы.

Титул в Дубае стал для Свитолиной 11-м в карьере.

Напомним, на пути к финалу Свитолина обыграла китаянку Ван Цян, японку Наоми Осаку, а в полуфинале уверенно прошла экс-первую ракетку немку Анжелик Кербер.

Дубай. Финал

Элина Свитолина (Украина) – Дарья Касаткина (Россия) – 6:4, 6:0

Свитолина выиграла на турнире в Дубае и год назад. Таким образом, она стала всего лишь третьей теннисисткой, которая сумела выиграть здесь два года подряд.