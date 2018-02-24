17-летняя украинская дзюдоистка Билодид завоевала золото на престижном турнире в Дюссельдорфе

17:49, 24 февраля 2018
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Дарья Белодед вишрала золото на турнире Grand Slam в Дюссельдорфе / ukrainejudo.com

Об этом сообщает официальный сайт Федерации дзюдо Украины.

Киевлянка Дарья Билодид продолжила победный путь в этом сезоне. После первых мест на соревнованиях в Тунисе и Париже Дарья выиграла еще один престижный турнир. На пути к первому месту в категории до 48 кг действующая чемпионка Европы прошла соперниц из Испании, Румынии и Монголии. Самая ожесточенная борьба, которая перешла в "голден скор", проходила в финале с бронзовым призером Олимпийских игр Лондона-2012 и чемпионата мира-2011 Евой Черновицки из Венгрии.

Опытная 31-летняя соперница удачно сдерживала атаки Дарьи, но была бессильна против броска подхватом в несравненном исполнении великолепной киевлянки.

В этом весе выступала еще одна украинка – Марина Черняк, но она проиграла уже в своем первом поединке и выбыла из дальнейшей борьбы.

ukrainejudo.com

Еще один украинский финалист – опытный Георгий Зантарая – лишь в финале уступил спортсмену из Японии Кензо Тагави в весе до 66 кг. Японец на турнирном пути победил еще одного украинца – Богдана Ядова. Кстати, Богдан на своем первом в карьере турнире серии GRAND SLAM во втором раунде одержал важную победу над азербайджанским спортсменом, бронзовым призером чемпионата Европы-2017 Ниджатом Шихализаде.

Пятый участник первого дня в составе сборной Украины Артем Лесюк в категории до 60 кг выбыл на старте.

Завтра, в воскресенье, другие украинские спортсмены также выйдут на старт турнира в Германии.

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Теги: #Дарья Билодид