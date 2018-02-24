17-летняя украинская дзюдоистка Билодид завоевала золото на престижном турнире в Дюссельдорфе

Георгий Зантарая принес украинской сборной серебро.

В немецком Дюссельдорфе, где проходят престижные соревнования серии Grand Slam по дзюдо, 17-летняя украинка Дарья Билодид завоевала золотую медаль. Ее напарник по сборной Украины опытный Георгий Зантарая выиграл серебряную награду.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации дзюдо Украины.

Киевлянка Дарья Билодид продолжила победный путь в этом сезоне. После первых мест на соревнованиях в Тунисе и Париже Дарья выиграла еще один престижный турнир. На пути к первому месту в категории до 48 кг действующая чемпионка Европы прошла соперниц из Испании, Румынии и Монголии. Самая ожесточенная борьба, которая перешла в "голден скор", проходила в финале с бронзовым призером Олимпийских игр Лондона-2012 и чемпионата мира-2011 Евой Черновицки из Венгрии.

Опытная 31-летняя соперница удачно сдерживала атаки Дарьи, но была бессильна против броска подхватом в несравненном исполнении великолепной киевлянки.

В этом весе выступала еще одна украинка – Марина Черняк, но она проиграла уже в своем первом поединке и выбыла из дальнейшей борьбы.

Еще один украинский финалист – опытный Георгий Зантарая – лишь в финале уступил спортсмену из Японии Кензо Тагави в весе до 66 кг. Японец на турнирном пути победил еще одного украинца – Богдана Ядова. Кстати, Богдан на своем первом в карьере турнире серии GRAND SLAM во втором раунде одержал важную победу над азербайджанским спортсменом, бронзовым призером чемпионата Европы-2017 Ниджатом Шихализаде.

Пятый участник первого дня в составе сборной Украины Артем Лесюк в категории до 60 кг выбыл на старте.

Завтра, в воскресенье, другие украинские спортсмены также выйдут на старт турнира в Германии.