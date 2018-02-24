Чехия вслед за США и Канадой будет бойкотировать Кубок мира по биатлону в Тюмени

Таким образом сборная Чехии по биатлону подтвердит свое неприятие употребления допинга российскими спортсменами.

Чешские спортсмены вслед за американскими отказались от участия в этапе Кубка мира по биатлону, который пройдет в Тюмени 22–25 марта.

Читайте такжеОправданным российским спортсменам запретили участвовать в ОлимпиадеКак сообщает местное издание iDnes, о решении команды объявил глава чешской спортивной федерации Иржи Хамза. По его словам, таким образом сборная Чехии по биатлону подтвердит свое неприятие употребления допинга российскими спортсменами.

Хамза отметил, что чешские спортсмены готовы к последствиям бойкота: отсутствие атлетов на этапе Кубка мира может изменить квоту на участие биатлонистов из этой страны в последующих состязаниях.

Ранее сегодня о бойкоте соревнований по биатлону заявила спортивная федерация США. Команда обосновала свое решение «поддержкой чистого спорта и собственной безопасностью». В конце прошлого года о бойкоте этапа Кубка мира объявляла канадская Ассоциация биатлона. Представители этой сборной заявили о недоверии в российской антидопинговой системе.