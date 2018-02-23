Свитолина обыграла Кербер и вышла в финал теннисного турнира в Дубаи

Украинка уверенно обыграла 9-ю ракетку мира в двух партиях с одинаковым счетом - 6:3, 6:3.

В Дубаи (ОАЭ) завершился полуфинальный матч теннисного турнира Dubai Duty Free Tennis Championships, в котором украинка Элина Свитолина обыграла Анжелик Кербер из Германии, сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Матч завершился со счетом 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час и 25 минут.

За это время Свитолина сделал 4 эйса против 1 у соперницы, подала 72 процента первых подач (против 22), реализовала 67 процентов брейк-поинтов (против 57 у соперницы).

Всего Свитолина выиграла 56 розыгрышей мячей против 44 - у соперницы.

В финале, который состоится в субботу, 24 февраля, Свитолина сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая в дугом полуфинале обыграла Гарбинье Мугурузу из Испании - 3:6, 7:6, 6:1..