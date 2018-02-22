Свитолина обыграла японку Осаку и вышла в полуфинал турнира в Дубае

17:37, 22 февраля 2018
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Элина Свитолина сыграет в полуфинале с Анжелик Кербер / Dubai Duty Free Tennis Championships

В четвертьфинале Свитолина обыграла 48-ю ракетку мира Наоми Осаку из Японии.

Счет поединка - 6:2, 6:4. Матч длился чуть менее полутора часов.

В полуфинале Свитолина, посеянная на этих соревнованиях под номером 1, сыграет с шестой сеяной Анжелик Кербер из Германии. 

Напомним, что Элина Свитолина - обладательница титула на турнире в Дубае в 2017 году.

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Теги: #Свитолина в Дубае