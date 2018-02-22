В Житомире представители 10 областей Украины соревнуются в спортивной аэробике

Победители соревнований получают путевку на международную Гимназиаду, которая состоится в мае этого года в Марокко.

Молодежь из 10 областей Украины борется за звание лучших на всеукраинских соревнованиях по спортивной аэробике в Житомире.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Открытие соревнований состоялось сегодня, 22 февраля, на базе спортивной школы «Авангард».

Читайте такжеКапитан женской сборной Украины по биатлону Пидгрушная отправилась на Олимпиаду

«После долгого перерыва мы возобновляем участие Украины в глобальных Гимназиаде. И соревнования, которые мы открываем сегодня, призваны помочь отобрать лучших спортсменов, которые будут представлять нашу страну в 14 видах спорта», - отметил на открытии соревнований заместитель Министра образования и науки Украины, Президент федерации ученического спорта Роман Греба.

В Гимназиау Украины включены такие виды спорта: бокс, велосипедный спорт, спортивная и художественная гимнастика, дзюдо, каратэ, петанк, легкая атлетика, плавание, спортивная аэробика, стрельба из лука, тхэквондо, фехтование и шахматы.

Победители соревнований получают путевку на международную Гимназиаду, которая состоится в мае этого года в Марокко.

В спортивной аэробике сегодня соревнуются представители Донецкой, Запорожской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Житомирской областей.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году более полутысячи участников АТО с Житомирщины прошли реабилитацию в санаториях.