Шведский призер Олимпиады призвал бойкотировать соревнования в России

По мнению Себастьяна Самуэльссона, Россия, замешанная в допинговых скандалах, не должна проводить крупные соревнования.

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, завоевавший серебро в гонке преследования на Олимпийских играх в Пхенчхане, призвал к бойкоту соревнований, проводимых в России.

«Думаю, страна, у которой нет функционирующей антидопинговой организации и которой Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не разрешает проводить тестирование, не должна организовывать чемпионаты», - заявил спортсмен, которого цитирует Reuters.

Биатлонист выразил надежду, что спортсмены будут бойкотировать российские соревнования. «Со стороны атлетов звучали призывы лишить Россию этих соревнований, но IBU (Международный союз биатлонистов. - УНИАН) не сделал этого. То, что они не слушают нас, спортсменов, — это позор», — добавил Самуэльссон.

14 февраля IBU объявил, что два этапа соревнований на Кубок IBU в Увате и Ханты-Мансийске и этап Кубка мира в Тюмени не будут перенесены из России. Это решение вызвало разочарование шведского спортсмена.

Напомним, 12 февраля Самуэльссон выиграл серебро в гонке преследования на Олимпиаде в Пхенчхане.