Шведский призер Олимпиады призвал бойкотировать соревнования в России

18:09, 19 февраля 2018
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Себастьян Самуэльссон / SPUTNIK

«Думаю, страна, у которой нет функционирующей антидопинговой организации и которой Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не разрешает проводить тестирование, не должна организовывать чемпионаты», - заявил спортсмен, которого цитирует Reuters. 

Биатлонист выразил надежду, что спортсмены будут бойкотировать российские соревнования. «Со стороны атлетов звучали призывы лишить Россию этих соревнований, но IBU (Международный союз биатлонистов. - УНИАН) не сделал этого. То, что они не слушают нас, спортсменов, — это позор», — добавил Самуэльссон.

14 февраля IBU объявил, что два этапа соревнований на Кубок IBU в Увате и Ханты-Мансийске и этап Кубка мира в Тюмени не будут перенесены из России. Это решение вызвало разочарование шведского спортсмена.

Напомним, 12 февраля Самуэльссон выиграл серебро в гонке преследования на Олимпиаде в Пхенчхане.

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Теги: #Россия допинг в спорте