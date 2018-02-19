Федерер вернулся на вершину рейтинга ATP спустя рекордные 5 лет и 106 дней

Также швейцарец побил еще ряд рекордов.

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленный рейтинг, в котором первой ракеткой мира вновь стал легендарный швейцарец Роджер Федерер.

Швейцарец обошел в реестре своего вечного конкурента Рафаэля Надаля после выступления на турнире в Роттердаме на прошлой неделе, где он выиграл 97-й титул в карьере.

Вновь став номером один, Федерер установил три рекорда. В 36 лет он стал самым возрастным лидером рейтинга в истории мужского тенниса – до него рекорд принадлежал 33-летнему Андре Агасси.

Кроме того, Федерера не было на первой строчке 5 лет и 106 дней – никто не возвращался на вершину рейтинга после такого перерыва.

Еще один рекорд - между первым и последним заходом Федерера на первое место прошли рекордные 14 лет. Впервые Роджер стал первой ракеткой мира еще в январе 2004 года.

Отметим, что лучший из украинцев Александр Долгополов располагается на 35-й позиции.

Рейтинг ATP:

1 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 10105 очков

1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9760

3 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 4960

4 (5). Григор Димитров (Болгария) – 4635

5 (4). Александр Зверев (Германия) – 4450

6 (6). Доминик Тим (Австрия) – 4220

7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) – 3280

8 (8). Джек Сок (США) – 2880

9 (11). Кевин Андерсон (ЮАР) – 2835

10 (9). Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина) – 2815

...44 (35). Александр Долгополов (Украина) – 1091

...118 (117). Сергей Стаховский (Украина) – 498

...229 (227). Илья Марченко (Украина) – 230