Федерер вернулся на вершину рейтинга ATP спустя рекордные 5 лет и 106 дней
Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленный рейтинг, в котором первой ракеткой мира вновь стал легендарный швейцарец Роджер Федерер.
Швейцарец обошел в реестре своего вечного конкурента Рафаэля Надаля после выступления на турнире в Роттердаме на прошлой неделе, где он выиграл 97-й титул в карьере.
Вновь став номером один, Федерер установил три рекорда. В 36 лет он стал самым возрастным лидером рейтинга в истории мужского тенниса – до него рекорд принадлежал 33-летнему Андре Агасси.
Кроме того, Федерера не было на первой строчке 5 лет и 106 дней – никто не возвращался на вершину рейтинга после такого перерыва.
Еще один рекорд - между первым и последним заходом Федерера на первое место прошли рекордные 14 лет. Впервые Роджер стал первой ракеткой мира еще в январе 2004 года.
Отметим, что лучший из украинцев Александр Долгополов располагается на 35-й позиции.
Рейтинг ATP:
1 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 10105 очков
1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9760
3 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 4960
4 (5). Григор Димитров (Болгария) – 4635
5 (4). Александр Зверев (Германия) – 4450
6 (6). Доминик Тим (Австрия) – 4220
7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) – 3280
8 (8). Джек Сок (США) – 2880
9 (11). Кевин Андерсон (ЮАР) – 2835
10 (9). Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина) – 2815
...44 (35). Александр Долгополов (Украина) – 1091
...118 (117). Сергей Стаховский (Украина) – 498
...229 (227). Илья Марченко (Украина) – 230