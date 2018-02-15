Свитолина не пробилась в четвертьфинал престижного турнира в Дохе, уступив Квитовой

В двух сетах Элина уступила чешке Петре Квитовой.

Третья ракетка мира украинка Элина Свитолина не сумела преодолеть третий круг на престижном теннисном турнире серии WTA Premier 5 с призовым фондом $2,666,000.

За выход в четвертьфинал украинка боролась с титулованной чешкой Петрой Квитовой, посеянной на соревнованиях под 16-м номером. Квитова - неудобный соперник для Свитолиной исходя из опыта предыдущих очных встреч девушек. Из семи матчей, которые спортсменки провели между собой до этого, украинка выиграла лишь один.

На этот раз в упорной борьбе победа также досталась бывшей второй ракетке мира Квитовой. Поединок завершился в двух партиях со счетом 6:4, 7:5.

Согласно статистике, количество эйсов - 5-4 в пользу Квитовой, число двойных ошибок - 3-3. Чешка сделала больше невынужденных ошибок (23 против 12). Тем не менее, Квитова реализовала 3 брейк-пойнта из 5-ти, тогда как Свитолина - 1 из 3-х.

Стоит добавить, что выход в третий круг - лучшее достижение для Свитолиной в Дохе за карьеру.