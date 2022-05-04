Новости будут подаваться в формате дайджеста от журналистов-обозревателей спорта.

С 3 мая группа 1+1 media возобновляет спортивные новости: с понедельника по пятницу на зрителей сразу двух телеканалов холдинга — 2+2 и ТЕТ — ждет обзор актуальных событий спорта в Украине и мире. Как и раньше, проект будет называться "Проспорт" и транслироваться на ТЕТ ежедневно в 16:00, а на 2+2 — в промежутке между 17:00 и 18:00. В медиагруппе отмечают, что новости будут подаваться в формате дайджеста от журналистов-обозревателей спорта.

Важно, что в рамках нового сезона проекта будут освещаться и события со спортивного фронта. В частности, как Украину поддерживают звезды спорта, какие компании и организации выступают за прекращение любых связей с российскими спортсменами, как спортивные фанаты реагируют на события в Украине и что делают для прекращения войны.

Спонсором показа является компания Parimatch.

"Отраслевые события пользуются большим вниманием, поэтому мы будем продолжать генерировать актуальный контент о спорте, давать нашим зрителям оперативные новости и хотя бы на некоторое время отвлекать от ленты войны. В то же время есть много локальных историй о спортсменах, которые взяли в руки оружие и так же, как и десятки тысяч украинцев, защищают нашу независимость на поле боя. Поэтому наша миссия — рассказывать истории об этих людях, а также поднимать важные темы, касающиеся борьбы на спортивном фронте, в том числе", - прокомментировал руководитель управления спортивных проектов в 1+1 Production Степан Щербачев.

Смотрите "Проспорт" ежедневно с понедельника по пятницу в 16:00 на телеканале ТЕТ и в промежутке 17:00-18:00 на 2+2.