Сборная Германии выиграла саночную эстафету на Играх в Пхенчхане
15:37, 15 февраля 2018
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Компанию немцам на пьедестале почета составили команды Канады и Австрии.
Сборная Германии выиграла золотую медаль в очередной санной дисциплине / Reuters
В Пхенчхане завершилась эстафета в санном спорте - последний финал в этом виде - где золотую медаль завоевала сборная Германии, сообщает официальный сайт соревнований.
Немцы проехали дистанцию (мужские одноместные и двухместные сани, а также женские одноместные) за 2 минуты 24.517 секунды.
Второе место заналя сборная Канады, отставание которой составило 0.355 секунды. Австрийцы отстали от победителя на 0.471 секунды.
Сборная Украины в составе Елена Шхумова, Антон Дукач, Александр Оболончик - Роман Захаркив финишировала с результатом 2 минуты 31.003 секунды, отстав от победителя на 6.486 сек. и заняв последнее 13-е место.
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