Сборная Германии выиграла саночную эстафету на Играх в Пхенчхане

15:37, 15 февраля 2018
Олимпиада
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Сборная Германии выиграла золотую медаль в очередной санной дисциплине / Reuters

Немцы проехали дистанцию (мужские одноместные и двухместные сани, а также женские одноместные) за 2 минуты 24.517 секунды.

Второе место заналя сборная Канады, отставание которой составило 0.355 секунды. Австрийцы отстали от победителя на 0.471 секунды.

Сборная Украины в составе Елена Шхумова, Антон Дукач, Александр Оболончик - Роман Захаркив финишировала с результатом 2 минуты 31.003 секунды, отстав от победителя на 6.486 сек. и заняв последнее 13-е место.

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Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#санный спорт Олимпиада Германия
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