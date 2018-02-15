Канадский конькобежец Блемен выиграл на дистанции 10 000 метров, голландец Крамер сенсационно остался без награды
15:24, 15 февраля 2018
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Голландцы впервые остались без золота в турнире конькобежцев.
Натурализованный канадец Блемен лишил Нидерланды 6-й золотой медали Игр в конькобежном спорте / Reuters
В Пхенчхане завершились мужские соревнования по конькобежному спорту на дистанции 10 000 метров, где олимпийским чемпионом стал Тед-Ян Блюмен из Канады, сообщает официальный сайт соревнований.
В своем забеге экс-голландец, а ныне представитель страны Кленового листа, преодолел дистанцию за 12 минут 39.77 секунды.
Голландец Йоррит Бергсма отстал от победителя на 2.21 секунды. а итальянец Никла Тумалеро - на 14.55.
Сенсационно неудачно выступил легендарный голландец Свен Крамер, занявший только 6-е место.
Представителей Украины в этом виде программы не было.
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