Канадский конькобежец Блемен выиграл на дистанции 10 000 метров, голландец Крамер сенсационно остался без награды

Голландцы впервые остались без золота в турнире конькобежцев.

В Пхенчхане завершились мужские соревнования по конькобежному спорту на дистанции 10 000 метров, где олимпийским чемпионом стал Тед-Ян Блюмен из Канады, сообщает официальный сайт соревнований.

В своем забеге экс-голландец, а ныне представитель страны Кленового листа, преодолел дистанцию за 12 минут 39.77 секунды.

Голландец Йоррит Бергсма отстал от победителя на 2.21 секунды. а итальянец Никла Тумалеро - на 14.55.

Сенсационно неудачно выступил легендарный голландец Свен Крамер, занявший только 6-е место.

Представителей Украины в этом виде программы не было.