Норвежец Бё стал олимпийским чемпионом в мужской индивидуальной биатлонной гонке

Знаменитый француз Фуркад остался без медалей.

В Пхенчхане завершилась мужская индивидуальная гонка в биатлоне на 20 км., победителем которой стал норвежец Йоханес Бё, сообщает официальный сайт соревновваний.

Бё допустил по одному промаху на первом и последнем огневых рубежах, олучил 2 минуты штрафа, но сумел финишировать с лучшим результатом - 48 минут 03.8 секунды.

На 5,5 секунды от победителя отстал Яков Фак из Словении (0 промахов), а бронзу завоевал австриец Доминик Ландентингер (0) - 14.2 секунды отставания.

В тройку призеров не попал знаменитый француз Мартен Фуркад, который занял лишь 4-е место.

К сожалению, вновь неудачно выступили украинские биатлонисты. Артем Тищенко занял 29-е место, Владимир Семаков - 31-е, Артем Прима - 46-е и Сергей Семенов - 53-е.