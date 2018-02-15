Норвежец Бё стал олимпийским чемпионом в мужской индивидуальной биатлонной гонке
15:07, 15 февраля 2018Олимпиада
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Знаменитый француз Фуркад остался без медалей.
Йоханнес Бё выиграл индивидуальную гонку в олимпийском Пхенчхане / Reuters
В Пхенчхане завершилась мужская индивидуальная гонка в биатлоне на 20 км., победителем которой стал норвежец Йоханес Бё, сообщает официальный сайт соревновваний.
Бё допустил по одному промаху на первом и последнем огневых рубежах, олучил 2 минуты штрафа, но сумел финишировать с лучшим результатом - 48 минут 03.8 секунды.
На 5,5 секунды от победителя отстал Яков Фак из Словении (0 промахов), а бронзу завоевал австриец Доминик Ландентингер (0) - 14.2 секунды отставания.
В тройку призеров не попал знаменитый француз Мартен Фуркад, который занял лишь 4-е место.
К сожалению, вновь неудачно выступили украинские биатлонисты. Артем Тищенко занял 29-е место, Владимир Семаков - 31-е, Артем Прима - 46-е и Сергей Семенов - 53-е.
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