Шведка Эберг сенсационно выиграла индивидуальную биатлонную гонку Олимпиады
11:53, 15 февраля 2018Олимпиада
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Украинские спортсменки вновь провалились.
Шведка Эберг сенсационно выиграла индивидуальную женскую гонку в биатлоне / Reuters
В Пхенчхане завершилась индивидуальная женская гонка в биатлоне, где победу сенсационно одержала Ханна Эберг из Швеции, сообщает официальный сайт Игр.
Дистанцию в 15 км. спортсменка преодолела за 41 минуту 07.2 секунды (результат чистый - спортсменка не допустила ни одного промаха).
Второй результат у Анастасии Кузьминой из Словакии, которая была гораздо быстрее по скорости, чем Эберг, но дважды промахнулась на огневых рубежах (о одному - на втором и третьем) и получила 2 минуты штрафа. Ее итоговое отставание составило - 24,7 секунды.
Быстрее победительницы по скорости была и бронзовый призер Лаура Дальмайер из Германии - 1 промах и 41,2 секунды отставания.
Спортсменки сборной Украины вновь провалили гонку в олимпийском Пхенчхане. Юлия Джима финишировала 20-й, Валентина Семеренко - 25-й, Вита Семеренко - 63-й и Анастасия Меркушина - 70-й.
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