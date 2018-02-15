Шведка Эберг сенсационно выиграла индивидуальную биатлонную гонку Олимпиады

Украинские спортсменки вновь провалились.

В Пхенчхане завершилась индивидуальная женская гонка в биатлоне, где победу сенсационно одержала Ханна Эберг из Швеции, сообщает официальный сайт Игр.

Дистанцию в 15 км. спортсменка преодолела за 41 минуту 07.2 секунды (результат чистый - спортсменка не допустила ни одного промаха).

Второй результат у Анастасии Кузьминой из Словакии, которая была гораздо быстрее по скорости, чем Эберг, но дважды промахнулась на огневых рубежах (о одному - на втором и третьем) и получила 2 минуты штрафа. Ее итоговое отставание составило - 24,7 секунды.

Быстрее победительницы по скорости была и бронзовый призер Лаура Дальмайер из Германии - 1 промах и 41,2 секунды отставания.

Спортсменки сборной Украины вновь провалили гонку в олимпийском Пхенчхане. Юлия Джима финишировала 20-й, Валентина Семеренко - 25-й, Вита Семеренко - 63-й и Анастасия Меркушина - 70-й.