Сборная Финляндии на Олимпийских играх поразила всех методами преодоления стресса (видео)

11:33, 15 февраля 2018
Олимпиада
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Финские спортсмены вяжут в перерыве между соревнованиями / Reuters

Атлеты и тренеры вяжут. По нити взяли почти половина команды, а на Олимпиаду финны привезли более сотни спортсменов. Причем, этой традиции уже не один год. 

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