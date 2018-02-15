Сборная Финляндии на Олимпийских играх поразила всех методами преодоления стресса (видео)

Почти все члены финской делегации занялися вязанием.

На Олимпийских играх в Южной Корее сборная Финляндии поразила зрителей и журналистов тем, как спортсмены справляются с бешеным напряжением.

Атлеты и тренеры вяжут. По нити взяли почти половина команды, а на Олимпиаду финны привезли более сотни спортсменов. Причем, этой традиции уже не один год.