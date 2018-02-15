На Олимпийских играх матч между японской и объединенной корейской командами вызвал настоящий фурор
11:20, 15 февраля 2018Олимпиада
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Первая в истории объединенной команды шайба, заброшенная в ворота соперниц, будет редставлена в хоккейном музее славы в Торонто.
В олимпийском Пхенчхане творится спортивная история объединенной Кореи / Reuters
Хоккейная шайба, которой корейская женская объединенная команда забила свой первый гол, станет музейным экспонатом.
Эту шайбу отвезут в Зал славы хоккея в Торонто.
На Олимпийских играх матч между японской и объединенной корейской командами вызвал настоящий фурор. И хотя японцы победили, весь стадион буквально взорвался, когда корейцы отправили шайбу в ворота соперниц.
На Олимпийских играх матч между японской и объединенной корейской командами вызвал настоящий фурор
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