На Олимпийских играх матч между японской и объединенной корейской командами вызвал настоящий фурор

Первая в истории объединенной команды шайба, заброшенная в ворота соперниц, будет редставлена в хоккейном музее славы в Торонто.

Хоккейная шайба, которой корейская женская объединенная команда забила свой первый гол, станет музейным экспонатом. Эту шайбу отвезут в Зал славы хоккея в Торонто. На Олимпийских играх матч между японской и объединенной корейской командами вызвал настоящий фурор. И хотя японцы победили, весь стадион буквально взорвался, когда корейцы отправили шайбу в ворота соперниц.

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