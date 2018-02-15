На Олимпийских играх матч между японской и объединенной корейской командами вызвал настоящий фурор

11:20, 15 февраля 2018
Олимпиада
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В олимпийском Пхенчхане начался страшный ураган и эвакуацию людей / Reuters

Эту шайбу отвезут в Зал славы хоккея в Торонто.

На Олимпийских играх матч между японской и объединенной корейской командами вызвал настоящий фурор. И хотя японцы победили, весь стадион буквально взорвался, когда корейцы отправили шайбу в ворота соперниц.

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Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#хокей объединенная Корея