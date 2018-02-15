Тренер горнолыжницы Кныш: в первой попытке она сделала ошибку в средней части трассы

11:02, 15 февраля 2018
Олимпиада
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Кныш сделала ошибку в начале дистанции / Гал-Инфо

Выступление нашей спортсменки пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины прокомментировала тренер по горнолыжному спорту, наставница Ольги Кныш Юлия Шепиленко.

«Гигантский слалом – ее любимая дисциплина. К сожалению, у Оли не все сегодня получилось. В первой попытке она сделала ошибку в средней части трассы, хотя сначала шла очень хорошо. Она показала хорошее время. Если сравнивать с девушками-соперница ее уровня, то результат Оли был один из лучших», - говорит Юлия.

Она отметила, что на вторую попытку девушка настраивалась на активную работу, но чересчур радикально прошла по траектории и сошла с трассы.

«Будем восстанавливаться и работать дальше. Впереди еще два старта. Очень хорошо, что наконец погода улучшилась, поэтому, продолжаем работу», - добавила Юлия.

Отметим, также сегодня состоялись соревнования среди мужчин в скоростном спуске, где наш горнолыжник Иван Ковбаснюк показал 49-й результат.

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Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#горные лыжи Кныш