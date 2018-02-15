Скелетонист Гераскевич: в Украине нет стартовой эстакады, и поэтому у нас со стартом есть проблемы

Наш спортсмен проккоментировал итоги первого дня олимпийских соревнований.

В соревнованиях скелетонистов на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане завершился первый день в соревнованиях по скелетону, где дебютант Игр украинец Владислав Гераскевич занял высокое 15-е место, сообщает НОК Украины.

Спортсмены сделали по 2 спуска каждый. Завтра их ожидает 3-й, после чего из суммы всех этих попыток сформируется 20-ка лучших, которая и попадет в финальній, 4-й заезд.

Вот как сам спортсмен оценивает свой первый соревновательных день в Пхенчхане. «В первом заезде стартовое время было 4,98 - это мой личный рекорд. К сожалению, в Украине у нас нет стартовой эстакады, и поэтому у нас со стартом есть некоторые проблемы, мы в этом отстаем. В заезде были некоторые ошибки, но мы стараемся их исправлять. Надеюсь, завтра будет лучше. На первом заезде немного «помотало», там после 9-го виража сложный участок, где много ошибаются. Там довольно трудно попасть в правильную линию. Второй заезд - старт 4.99, то есть очень близко. Я пытался ехать на результат, старался держать позицию, потому что позиция у нас очень важна, это аэродинамика. 14-е место после первого заезда, это суперздорово».

Он также добавил, что в скелетоне никогда нельзя расслабляться, это такой вид, когда один касание борта может стоить много.