Скелетонист Гераскевич: в Украине нет стартовой эстакады, и поэтому у нас со стартом есть проблемы

10:26, 15 февраля 2018
Олимпиада
138 0
Украинец Гераскевич занял 15-е мясце по итогам первого дня соревнований по скелетону / noc-ukr.org

Спортсмены сделали по 2 спуска каждый. Завтра их ожидает 3-й, после чего из суммы всех этих попыток сформируется 20-ка лучших, которая и попадет в финальній, 4-й заезд.

Вот как сам спортсмен оценивает свой первый соревновательных день в Пхенчхане. «В первом заезде стартовое время было 4,98 - это мой личный рекорд. К сожалению, в Украине у нас нет стартовой эстакады, и поэтому у нас со стартом есть некоторые проблемы, мы в этом отстаем. В заезде были некоторые ошибки, но мы стараемся их исправлять. Надеюсь, завтра будет лучше. На первом заезде немного «помотало», там после 9-го виража сложный участок, где много ошибаются. Там довольно трудно попасть в правильную линию. Второй заезд - старт 4.99, то есть очень близко. Я пытался ехать на результат, старался держать позицию, потому что позиция у нас очень важна, это аэродинамика. 14-е место после первого заезда, это суперздорово».

Он также добавил, что в скелетоне никогда нельзя расслабляться, это такой вид, когда один касание борта может стоить много.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Зимняя Олимпиада 2018
Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#скелетон Гераскевич Олимпиада