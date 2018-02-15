Норвежка Хага выиграла лыжную гонку на 10 км. на Олимпиаде
09:41, 15 февраля 2018Олимпиада
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Украинки финишировали далеко позади тройки призеров.
Лыжница Хага ринесла сборной Норвегии еще одну золотую медаль / Reuters
В Пхенчхане завершилась женская лыжная гонка на 10 км. коньковым ходом с раздельным стартом, где победу одержала Рагниль Хага из Норвегии, сообщает официалный сайт соревнований.
Норвежка преодолела дистанцию за 25 минут 00,5 секунды.
Со вторым временем дистанция преодолела Шарлотта Калла из Швеции - 20,5 секунды отставания. А третье место поделили Марит Бьорген из Норвегии и Кирста Пармакоски из Финляндии - по 31,9 секунды отставания.
Украинка Марина Анцибор финишировала на 46-м месте - 3 минуты 18.2 секунды отставания от чемпионки, а Татьяна Антипенко - 52-й - 3:37.7.
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