Норвежка Хага выиграла лыжную гонку на 10 км. на Олимпиаде

Украинки финишировали далеко позади тройки призеров.

В Пхенчхане завершилась женская лыжная гонка на 10 км. коньковым ходом с раздельным стартом, где победу одержала Рагниль Хага из Норвегии, сообщает официалный сайт соревнований.

Норвежка преодолела дистанцию за 25 минут 00,5 секунды.

Со вторым временем дистанция преодолела Шарлотта Калла из Швеции - 20,5 секунды отставания. А третье место поделили Марит Бьорген из Норвегии и Кирста Пармакоски из Финляндии - по 31,9 секунды отставания.

Украинка Марина Анцибор финишировала на 46-м месте - 3 минуты 18.2 секунды отставания от чемпионки, а Татьяна Антипенко - 52-й - 3:37.7.