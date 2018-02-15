Американская горнолыжница Шиффрин выиграла соревнования в гигантском слалом
08:37, 15 февраля 2018Олимпиада
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Украинка Кныш не смогла финишировать во второй попытке.
Горнолыжница Шиффрин принесла золото Олимпиады сборной США / Reuters
В Пхенчхане завершились соревования в гигантском слаломе среди женщин-горнолыжниц, где сильнейшей была американка Микаэла Шиффрин, сообщает официальный сайт соревнований.
Спортсменка преодолела первую попытку со 2-м результатом 1:10.82, во второй попытке была 4-й - 1:09.20, но в сумме показаал лучший результат - 2 минуты 20.02 секунды.
Второе место на счету норвежки Рагнинг Мовинкель - 0.39 секунды отставания от поедительницы, а третье - у Федерики Бригноне из Италии, 0.46 отставания.
Украинка Ольга Кныш финишировала 53-й в первой попытке - 1 минута 20.51 секунды и отставание от лидера почти в 10 секунд - 9.89, а во второй добраться до финиша не сумела.
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