Норвежцы завоевали золото и серебро в горнолыжном скоростном спуске

Украинец Ковбаснюк занял 49-е место.

В Пхенчхане завершился розыгрыш комплекта медалей в горнолыжном спорте, где в скоростном спуске 1-2 места заняли представители Норвегии Аксель Лунд Свиндаль и Хьетиль Янсруд, сообщает официальный сайт соревнований.

Свиндаль преодолел дистанцию за 1 минуту 40.25 секунды.

Его парнер по национальной комане отстал лишь на 0,12 секунды. В свою очередь, занявший 3-е место швейцарец Беат Фойц уступил победителю 0,18 секунды.

Украинец Иван Ковбаснюк преоделел дистанцию за 1 минуту 48.57 секунды, отстал от победителя на 8.32 секунды и занял 49-е место.