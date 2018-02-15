Норвежцы завоевали золото и серебро в горнолыжном скоростном спуске

07:11, 15 февраля 2018
Олимпиада
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Норвежец Свиндаль стал лучшим в скоростном спуске / Reuters

Свиндаль преодолел дистанцию за 1 минуту 40.25 секунды.

Его парнер по национальной комане отстал лишь на 0,12 секунды. В свою очередь, занявший 3-е место швейцарец Беат Фойц уступил победителю 0,18 секунды.

Украинец Иван Ковбаснюк преоделел дистанцию за 1 минуту 48.57 секунды, отстал от победителя на 8.32 секунды и занял 49-е место.   

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Теги: #Пхенчхан#горные лыжи Олимпиада Норвегия