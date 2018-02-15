Экс-украинка Савченко в паре с Массо принесли Германии золото Олимпиады в парном катании (фотогалерея)

Завершился розыгрыш второго комлекта аград у фигуристов на Олимпиаде.

В Пхенчхане завершился розыгрыш комплекта наград в фигурном катании, где в состязаниях сортивных пар победу одержали экс-украинка Алена Савченко и Бруно Массо, представляющие Германию, сообщает официальный сайт Игр.

Победители получили за свою произвольную программу от судей 159.31 балла и общую сумму в 235.90.

2-е место на счету Суй Вэнцзин и Хань Цун из Китая - 235,47 балла, третье - у Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд - 230,15.

Представители сборной Украины в этом виде программы участия не принимали.