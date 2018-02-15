Министр спорта похвастался миллионами, потраченными на олимпийцев, но спортсмен рассказал, как делал себе сани в гараже

Министр спорта опубликовал перечень оборудования, инвентаря, экипировки, которые были закуплены для наших спортсменов-зимникив в 2017 году в рамках подготовки к Олимпиаде в Пхенчхане.

На днях министр спорта Игорь Жданов рассказал о том, сколько денег было потрачено государством на олимпийских спортсменов.

Соответствующая запись появилась у него на странице в Facebook в ответ на критику, которая идет в адрес министерства.

В частности, министр опубликовал перечень оборудования, инвентаря, экипировки, которые были закуплены для наших спортсменов-зимников только в 2017 году в рамках подготовки к Олимпиаде в Пхенчхане. "В целом, с учетом всех закупок - это около 20 млн. грн", - отметил министр.

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Отдельно Жданов решил остановиться на санном спорте. "Очень странно слышать ложные заявления в эфирах украинских телеканалов о том, что государство и Министерство спорта, якобы, ничем не помогает санному спорту, а спортсменам якобы приходится собирать свои сани из металлолома в гаражах. Это не соответствует действительности", - подчеркивает министр.

И написал перечень оборудование, которое было закуплено для спортсменов-саночников. В целом, на сумму почти 700 тысяч гривень.

Однако, украинский саночник Андрей Мандзий показал, как собственноручно мастерил свои сани для соревнований на Олимпиаде-2018, пишет Сегодня.

"Это не миф, сани делаю дома в гараже, как видно на фото, на них и стартовал на Олимпийских играх. От Федерации получил полозья – 1200 евро, кронштейны – 290 евро, 2 пары резинок по 30 евро – 60 евро", – рассказал Мандзий.

Также спортсмен добавил, что прошлогодние сани он собирал полностью за свой счет. "Есть еще 20 гб видео процесса создания саней, если мало фото", – добавил Мандзий.

После этого министр спорта Жданов отметил, что "увидел жалобы, что отдельным спортсменам-саночникам не дошел на руки от федерации закуплен министерством инвентарь".

"Будем разбираться и привлекать виновных к ответственности. Это недопустимо", – заверил министр.

Напомним, ранее министр спорта Игорь Жланов оправдал отсутствие результатов в украинских олимпийцев на зимних играх тем, что Украина - "зимняя страна". По его словам, олимпийская сборная Украины никогда не демонстрировала высоких результатов на Зимних Играх, и Олимпиада-2018 в Пхенчхане не станет исключением.