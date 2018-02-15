Замена у биатлонисток: Вита Семеренко стартует в индивидуальной гонке Олимпиады вместо Варвинец

15 февраля состоятся женская и мужская индивидуальные гонки в Пхенчхане.

Тренерский штаб женской сборной Украины по биатлону внес корректировки в состав команды на индивидуальную гонку на Играх в Пхенчхане.

15-километровую гонку с четырьмя огневыми рубежами женщины должны были пробежать еще в среду, но из-за шквального ветра организаторы Олимпиады приняли решение перенести соревнование на четверг.

Как сообщает XSPORT, в связи с дополнительным днем отдыха старший тренер женской сборной Украины Урош Велепец решил выставить на гонку лидера команды Виту Семеренко, которая не попала во вчерашний стартовый протокол. Семеренко в индивидуальной гонке заменит Ирину Варвинец. Также на старт выйдут Юлия Джима, Валя Семеренко и Анастасия Меркушина.

У мужчин в индивидуальной гонке не будет стартовать Дмитрий Пидручный, для которого личные старты в Пхенчхане с высокой долей вероятности завершены, поскольку лидер сборной Украины идет лишь вторым запасным в предварительном старт-листе масс-старта. 20 километров с четырьмя заходами на стрельбище пробегут Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков и Артем Тищенко.

Женская индивидуальная гонка стартует в 10:15 по киевскому времени, мужская – в 13:20.