Украинские саночники Оболончик и Захаркив после 20-го места на Олимпиаде: настраиваемся на эстафету

18:10, 14 февраля 2018
Олимпиада
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Александр Оболончик и Роман Захаркив / REUTERS

Сегодня в борьбу вступили спортсмены в двухместных санях. Команда Украины здесь была представлена дуэтом - Роман Захаркив и Александр Оболончик.

Во время первого заезда украинцы допустили ряд ошибок, которые они пытались исправить во второй попытке. Чисто пройти трассу им, увы, не удалось и в следующем спуске. В итоге украинцы заняли 20-е место.

Вот как прокомментировали свое выступление Роман и Александр: «Видимо волновались, хотя старались сделать все хорошо. Конечно расстроены таким стартом. Стараемся в голове откладывать только хорошие заезды, надеемся, что завтра в эстафете все получится, настраиваемся на нее».

Также саночники поблагодарили всех болельщиков за поддержку в Пхенчхане и дома, в Украине, передает пресс-служба НОК.

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Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#санный спорт на Олимпиаде-2018
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