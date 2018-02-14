Украинские саночники Оболончик и Захаркив после 20-го места на Олимпиаде: настраиваемся на эстафету

Дуэт украинских саночников прокомментировал свое сегодняшнее выступление.

Предпоследний комплект наград разыграли представители санного спорта на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

Сегодня в борьбу вступили спортсмены в двухместных санях. Команда Украины здесь была представлена дуэтом - Роман Захаркив и Александр Оболончик.

Во время первого заезда украинцы допустили ряд ошибок, которые они пытались исправить во второй попытке. Чисто пройти трассу им, увы, не удалось и в следующем спуске. В итоге украинцы заняли 20-е место.

Вот как прокомментировали свое выступление Роман и Александр: «Видимо волновались, хотя старались сделать все хорошо. Конечно расстроены таким стартом. Стараемся в голове откладывать только хорошие заезды, надеемся, что завтра в эстафете все получится, настраиваемся на нее».

Также саночники поблагодарили всех болельщиков за поддержку в Пхенчхане и дома, в Украине, передает пресс-служба НОК.