Конькобежцы из Нидерландов выиграли пятое подряд золото Олимпиады

На дистанции 1000 метров у женщин первенствовала Йорин Тер Морс, которая установила олимпийский рекорд.

В Пхенчхане завершились соревнования у женщин в конькобежном спорте на дистанции 1000 метров, где олимпийской чемпионкой стала Йорин Тер Морс из Нидерландов, сообщает официальный сайт соревнований.

Эта медаль стала пятой подряд и пятой из пяти для голландских коньобежцев на Олимпиаде в Пхенчхане.

Тер Морс в своем забеге преодолела дистанцию за 1 минуту 13,56 секунды, тем самым установив олимпийский рекорд в этой дистанции.

Серебро и бронза достались представительницам Японии. Второе место у Нао Кодаиры - 0,26 секунды отставание от лидера, третье - у Михо Такаги - 0,42 сек.

Представителей сборной Украины в этом виде программы не было.