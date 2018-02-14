Конькобежцы из Нидерландов выиграли пятое подряд золото Олимпиады

13:24, 14 февраля 2018
Олимпиада
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Тер Морс завоевала для Нидерландов пятое золото в конькобежном турнире Пхенчхнана / Reuters

Эта медаль стала пятой подряд и пятой из пяти для голландских коньобежцев на Олимпиаде в Пхенчхане.

Тер Морс в своем забеге преодолела дистанцию за 1 минуту 13,56 секунды, тем самым установив олимпийский рекорд в этой дистанции. 

Серебро и бронза достались представительницам Японии. Второе место у Нао Кодаиры - 0,26 секунды отставание от лидера, третье - у Михо Такаги - 0,42 сек. 

Представителей сборной Украины в этом виде программы не было.

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Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#конькобежный спорт Пхенчхан Нидерланды