Конькобежцы из Нидерландов выиграли пятое подряд золото Олимпиады
13:24, 14 февраля 2018Олимпиада
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На дистанции 1000 метров у женщин первенствовала Йорин Тер Морс, которая установила олимпийский рекорд.
Тер Морс завоевала для Нидерландов пятое золото в конькобежном турнире Пхенчхнана / Reuters
В Пхенчхане завершились соревнования у женщин в конькобежном спорте на дистанции 1000 метров, где олимпийской чемпионкой стала Йорин Тер Морс из Нидерландов, сообщает официальный сайт соревнований.
Эта медаль стала пятой подряд и пятой из пяти для голландских коньобежцев на Олимпиаде в Пхенчхане.
Тер Морс в своем забеге преодолела дистанцию за 1 минуту 13,56 секунды, тем самым установив олимпийский рекорд в этой дистанции.
Серебро и бронза достались представительницам Японии. Второе место у Нао Кодаиры - 0,26 секунды отставание от лидера, третье - у Михо Такаги - 0,42 сек.
Представителей сборной Украины в этом виде программы не было.
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