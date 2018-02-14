В Пхенчхане усилился ураган и началась срочная эвакуация людей

Скорость ветра продолжает усиливаться, идет экстренная эвакуация людей со стадионов и других открытых объектов.

В южнокорейском Пхенчхане, в олимпийском парке, начался страшный ураган. Скорость ветра продолжает усиливаться, идет экстренная эвакуация людей со стадионов и других открытых объектов.

Как информирует replyua.net, в организационном комитете заявили, что уже есть первые пострадавшие, а эта Олимпиада стала самой холодной за последние двадцать лет.

В Пхенчхане с первого дня Олимпиады было довольно холодно и ветрено. В субботу температура упала до -23 градусов, из-за чего были перенесены соревнования горнолыжников. Именно они больше всех пострадали от непогоды.

Отмечается, что сложнее всего приходится самим спортсменам. В период ожидания начала состязаний они спасаются от мороза всеми доступными способами – пользуются специальными «согревающими» наклейками для лица, укутываются в термо-одежду, однако это их мало спасает, ведь в Пхенчхане уже который день наблюдается ледяной и порывистый ветер, пронизывающий насквозь.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что женскую индивидуальную гонку по биатлону отменили, и она состоится только завтра. Также были перенесены некоторые другие соревнования, которые проводят на открытом воздухе.