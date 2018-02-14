Немец Френцель выиграл олимпийское золото в лыжном двоеборье

Спортсмен занял 5-е место в прыжках с трамплина и смог выиграть лыжную гонку.

В Пхенчхане завершился розыгрыш комплекта наград в лыжном двоеборье, где победу одержал немецкий спортсмен Эрик Френцель, сообщает официальный сайт соревнований.

Френцель заняд 5-е место в прыжках с трамплина и уходил в гонку с отставанием от лидера более чем в 30 секунд, но преодолел дистанцию в 10 км. за 24 минуты 51.4 секунды и смог второй раз подряд завоевать олимпийское золото. Также он выиграл в этой дисципине в Сочи-2014.

Вторым на финиш, также как и 4 года назад в Сочи, пришел Акито Ватабе из Японии, который начал отставать от основного соперника на последнем подъеме и, в итоге,проиграл ему 4,8 секунды.

Бронзовым призером стал Лукас Клапфер из Австрии - 18,5 секунды отставания.

Украинец Виктор Пасичник по итогам прыжковой сессии стартовал в гонке 36-м, но смог отыграть несколько мест и финишировать 30-м, с отставанием от чемпиона в 2 минуты 54,7 секунды.