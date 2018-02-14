Американский сноубордист Уайт стал трехкратным олимпийским чемпионом в хаф-пайпе
09:51, 14 февраля 2018Олимпиада
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Компанию на пьедестале почета ему составили японец Хирано и австралиец Джеймс.
Шон Уайт стал трехкратным олимпийским чемпионом / Reuters
В Пхенчхане завершился розыгрыш медалей в сноуборде в дисциплине хаф-пайп, где олимпийским чемпионом стал американец Шон Уайт, сообщает официальный сайт соревнований.
Уайт в своей лучшей попытке получил очень высокую оценку - 97,75 балла.
Второе место на счету Аюму Хирано из Японии - 95.25 балла, третье - у Скотта Джеймса из Австралии - 92 балла ровно.
Представителей Украины в этом виде программы не было.
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