Американский сноубордист Уайт стал трехкратным олимпийским чемпионом в хаф-пайпе

09:51, 14 февраля 2018
Олимпиада
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Шон Уайт стал трехкратным олимпийским чемпионом / Reuters

Уайт в своей лучшей попытке получил очень высокую оценку - 97,75 балла.

Второе место на счету Аюму Хирано из Японии - 95.25 балла, третье - у Скотта Джеймса из Австралии - 92 балла ровно.

Представителей Украины в этом виде программы не было. 

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Теги: #Пхенчхан#сноуборд хаф-пайп Уайт