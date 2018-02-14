Назван состав украинской командной эстафеты в санном спорте на Играх-2018
00:24, 14 февраля 2018
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Эстафета в санном спорте на Олимпиаде состоится 15 февраля.
Александр Оболончик и Роман Захаркив на Олимпиаде-2018 / REUTERS
Тренерский состав сборной Украины обнародовал состав эстафетной команды по санному спорту на соревнованиях в Пхенчхане на XXIII зимних Олимпийских играх.
Не смотря на то, что лишь во второй раз разыграют медали в этом виде программы на главных стартах четырехлетия, он полюбился как спортсменам, так и зрителям за свою непредсказуемость и эмоциональность.
По решению тренерского состава украинская команда выступит в таком составе:
Антон Дукач, Елена Шхумова (оба одноместные сани), Александр Оболончик и Роман Захаркив (двухместные сани).
Об этом сообщила пресс-служба НОК Украины.
Соревнования начнутся 15 февраля в 14:30 по киевскому времени.
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