Назван состав украинской командной эстафеты в санном спорте на Играх-2018

00:24, 14 февраля 2018
Олимпиада
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Александр Оболончик и Роман Захаркив на Олимпиаде-2018 / REUTERS

Не смотря на то, что лишь во второй раз разыграют медали в этом виде программы на главных стартах четырехлетия, он полюбился как спортсменам, так и зрителям за свою непредсказуемость и эмоциональность.

По решению тренерского состава украинская команда выступит в таком составе:

Антон Дукач, Елена Шхумова (оба одноместные сани), Александр Оболончик и Роман Захаркив (двухместные сани).

Об этом сообщила пресс-служба НОК Украины.

Соревнования начнутся 15 февраля в 14:30 по киевскому времени.

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Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#санный спорт на Олимпиаде-2018
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