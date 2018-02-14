Назван состав украинской командной эстафеты в санном спорте на Играх-2018

Эстафета в санном спорте на Олимпиаде состоится 15 февраля.

Тренерский состав сборной Украины обнародовал состав эстафетной команды по санному спорту на соревнованиях в Пхенчхане на XXIII зимних Олимпийских играх.

Не смотря на то, что лишь во второй раз разыграют медали в этом виде программы на главных стартах четырехлетия, он полюбился как спортсменам, так и зрителям за свою непредсказуемость и эмоциональность.

По решению тренерского состава украинская команда выступит в таком составе:

Антон Дукач, Елена Шхумова (оба одноместные сани), Александр Оболончик и Роман Захаркив (двухместные сани).

Об этом сообщила пресс-служба НОК Украины.

Соревнования начнутся 15 февраля в 14:30 по киевскому времени.