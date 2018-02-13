Упал и потерял много времени: украинский лыжник Красовский прокомментировал свое выступление в спринте Пхенчхана

Ни один из украинских спортсменов в лыжных гонках не попал в четвертьфиналы.

В олимпийском Пхенчхане состоялись соревнования среди представителей лыжных гонок в индивидуальном спринте среди мужчин и женщин. По итогам квалификации украинские спортсмены не попали в топ-30, поэтому завершили борьбу в этом виде программы на стадии квалификации.

Своими мыслями относительно выступления с пресс-службой НОК Украины поделился Алексей Красовский.

«На гонку выходил в боевом настроении. Очень хотел показать свой максимальный результат, но на спуске потерял равновесие: упал, поэтому и потратил много времени», - отметил спортсмен.

Читайте такжеНорвежец Клэбо выиграл мужской спринт в лыжных гонках на ОлимпиадеОн добавил, что украинцы привыкли к морозной погоде, но во время гонки опять был очень сильный ветер.

«Раньше у меня со спринтом не складывалось, но в этом лицензионном периоде было много силовой работы. Набрался мощности. В целом, спринт очень быстрая дистанция. Нельзя терять ни секунды - нужно правильно распределять силы. Если ошибаешься на первом подъеме, то на второй уже может не хватить сил. Опыт здесь решает все», - сказал Красовский.