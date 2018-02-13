Пхенчхан-2018 – корейцам оно надо?

Первые дни Олимпиады, как всегда, подарили много ярких эмоций и впечатлений от первых стартов, сенсации – в виде проигрыша польского прыгуна с трамплина Камила Стоха или немецкого саночника Феликса Лоха, негатив от выступления сборной Украины (что, в принципе, прогнозировалось, с учетом выступлений наших биатлонистов в январских этапах Кубка мира)… И одно большое разочарование – корейских болельщиков.

Пхенчхан с упорством, достойным лучшего применения, боролся за эти Игры не один десяток лет. Сначала был проигрыш Ванкуверу, потом – Сочи. И вот, в июле 2011-го, наконец, свершилось. Международный олимпийский комитет назвал хозяином Игр-2018 маленький корейский город-курорт, славящийся потрясающей природой и окруженный красивейшими горами. Казалось бы, вот счастье корейцам привалило…

Игры, к которым с корейским упорством готовились почти семь лет, оказались идеально организованными и никому не нужными.

Ан – нет! Игры, к которым с корейским упорством готовились почти семь лет, оказались идеально организованными и никому не нужными. Всем давным-давно было известно, что в Корее вид спорта номер один-два-три… восемь – шорт-трек. Этого никто и не собирался скрывать. И в Пхенчхане, для того, чтобы повысить популярность прочих зимних видов спорта, год назад провели масштабную предолимпийскую неделю. Объекты будущей Олимпиады были уже практически готовы, инфраструктура достраивалась… В общем, сильнейшие спортсмены мира в разных зимних видах спорта получили возможность проявить себя в «боевых» условиях, а корейский зритель – воочию познакомиться с ними и познать этот прекрасный мир биатлона, сноуборда, горных лыж…

В принципе, так делают всегда и везде – проводят предолимпийские недели за год до самих соревнований. И иногда это срабатывает. Но – только не в Корее, где болельщик упрямо идет на шорт-трек. Или не идет вообще никуда. Билеты на их любимые соревнования размели в считанные часы в день начала продажи. Даже не посмотрев на другие виды спорта!

Когда перед Играми, за пару-тройку месяцев, представители МОК били в набат, функционеры местного Оргкомитета всех успокаивали – у корейцев принято все делать в последний момент. В том числе, покупать билеты на Олимпиаду. Эта пара-тройка месяцев прошла. И, что мы видим? На трибунах арен, где проходят соревнования на открытом воздухе – биатлон, лыжи, сноуборд – пустыми оказываются целые сектора. А на стадионе, где проходят прыжки с трамплина – и вовсе сидят несколько десятков иностранных болельщиков. Ну, там, понятно, мороз сейчас в Пхенчхане бьет все температурные рекорды. И не каждый выдержит – даже с большой олимпийской любовью в сердце…

Олимпийские игры – далеко не то событие, где можно мерять оценками «нравится – не нравится».

Но есть же крытые стадионы, где проходят соревнования на льду! Вот только зал для проведения конькобежных соревнований не могут заполнить одни болельщики из Голландии, а зал для фигурного катания – россияне или американцы. Нет, их там много. Но не настолько, чтобы гарантировать корейцам аншлаги и приличную телевизионную картинку, без проплешин на зрительских местах.

В этой связи возникают и вопросы к МОК. Упорство корейцев – это очень хорошо. Вот только чем думало руководство комитета, отдавая Олимпиаду стране, где совершенно не в почете зимний спорт? Ну, кроме денег, разумеется.

И в канадском Ванкувере, и в российском Сочи и даже в далеком итальянском Турине любовь к зимним Играм у местных жителей – в крови. Кому-то может показаться, что Турина это не касается, но, загляните в статистические справочники – успехи итальянских лыжников, горнолыжников или фигуристов все поставят на свои места. Люди знакомы с таким понятием, как «культура боления», понимают, зачем и куда они пришли, а болельщики-иностранцы лишь добавляют колорита в этот пестрый мир, который объединяется раз в четыре года.

Олимпийские игры – далеко не то событие, где можно мерять оценками «нравится – не нравится». Честь провести такое уникальное мероприятие дается стране, даже одной из самых-самых в мире, далеко не каждое десятилетие. В прошлый раз Корея проводила Олимпиаду в далеком 1988-м, летнюю. Спустя 30 лет Игры вернулись сюда. Для чего?

Сердце обливается кровью, когда видишь пустые трибуны в Пхенчхане. Уж Олимпизм точно не заслужил к себе такого наплевательского отношения, которое сегодня проявляет корейский зритель.

Кирилл Стадниченко