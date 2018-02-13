Коварный 9-й вираж: тренеры объяснили неудачное выступление украинских саночниц на Олимпиаде

Елена Шхумова заняла 21-е место, а Елена Стецкив - 28-ое.

Сегодня на XXIII Олимпийских играх в Пхенчхане разыграли комплект наград в одноместных санях среди женщин. Напомним, лучшей среди украинок была Елена Шхумова, которая заняла 21 место, что является лучшим ее результатом в сезоне. Елена Стецкив остановилась на 28-й позиции (среди 30 участниц).

Тренерский штаб в составе Тараса Гарцулы и Олега Жеребецкого так прокомментировал выступление девушек пресс-службе НОК Украины.

"Для меня, как тренера, остается большой загадкой, почему Стецкив не смогла проехать на Олимпийских играх без ошибок, весь сезон она была стабильной. Вчера Елена жаловалась, что сани были неуправляемыми, но и для нее, и для Шхумовой инвентарь готовился одинаково", - отметил Тарас Гарцула.

Читайте такжеНемки заняли первое, второе и четвертое места в санном спорте на ОлимпиадеВ свою очередь он остался доволен теми попытками, которые показала Елена Шхумова.

"По сезону Елена едет быстрее, но психологически ей трудно выдержать все количество спусков. Здесь, в Пхенчхане, она собралась, сумела себя настроить и показала хорошую езду", - добавил наставник.

Также от отметил, что олимпийская трасса является своеобразной за счет 9-го виража. Он сделан достаточно низко и спортсмены психологически боятся его быстро проходить, поэтому больше всего ошибок случалось именно здесь.

В свою очередь Олег Жеребецкий отметил, что несмотря на то, что девушки не попали в топ-20, хотя им это и было под силу, все равно тренерский штаб не считает выступление девушек неудачным.

Уже завтра станет известен полный состав украинской команды на эстафету.