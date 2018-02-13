Российских болельщиков выдворили с трибун на Олимпиаде из-за флага с Лениным

Накануне МОК жестко предостерег россиян от проведения политических акций.

На Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане случился скандал - в ходе лыжных соревнований сотрудники стадиона попытались отобрать у российских болельщиков на трибунах флаг с изображением Владимира Ленина.

Об этом сообщила Газета.Ru.

Читайте такжеМОК разрешил флаги РФ на трибунах во время Олимпиады, но предостерег от проведения политических демонстраций«Вот так русских зажимают. Не дают нормально поболеть. Эти флаги не запрещены, мы читали правила и спрашивали у русских волонтеров», — заявил болельщик, назвавшийся "Алексеем с Колымы".

Впоследствии россиян выдворили с арены. Флаг болельщики так и не отдали, из-за чего им пришлось покинуть соревнования. Сотрудники стадиона пояснили, что коммунистическая символика запрещена из-за напряженных отношений Южной Кореи с КНДР.