Сборная Канады по кёрлингу разгромила Швейцарию в финале микста Олимпиады
15:48, 13 февраля 2018Олимпиада
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Матч завершился со счетом 10:3.
Канадский дуэт выиграл турнир по керлингу / Reuters
В Пхенчхане завершился финальный матч смешанного турнира по кёрлингу, где в финале сборная Канады обыграла команду Швейцарии, сообщает официальный сайт соревнований.
Матч завершился досрочно, после 6-го энда, со счетом 10:3.
Швейцарский дуэт бился на равных с соперниками только в первых двух эндах - 0:2 и 2:0. После чего канадцы перехватили инициативу и прочно завладели игрой - 4:0, 0:1, 2:0 и 2:0.
После 6-го энда игра была досрочно завершена.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня сборная России выиграла бронзовую медаль в матче с Норвегией.
Сборная Украины в турнире по керлингу не участвовала.
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