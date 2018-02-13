Сборная Канады по кёрлингу разгромила Швейцарию в финале микста Олимпиады

15:48, 13 февраля 2018
Олимпиада
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Канадский дуэт выиграл турнир по керлингу / Reuters

Матч завершился досрочно, после 6-го энда, со счетом 10:3.

Швейцарский дуэт бился на равных с соперниками только в первых двух эндах - 0:2 и 2:0. После чего канадцы перехватили инициативу и прочно завладели игрой - 4:0, 0:1, 2:0 и 2:0.

После 6-го энда игра была досрочно завершена.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня сборная России выиграла бронзовую медаль в матче с Норвегией.

Сборная Украины в турнире по керлингу не участвовала. 

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